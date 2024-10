Ilrestodelcarlino.it - Portuali e Fabriano Cerreto, finisce a reti bianche lo scontro tra neopromosse

(Di lunedì 28 ottobre 2024)DORICA 0DORICA: S. Tavoni, Candolfi, Lucesoli, Girolimini, Savini, F. Tavoni, De Marco (41’ st Giampaoletti), Testoni, Canulli (14’ st Rragami), Mascambruni (32’ st Ragni), Vitucci (35’ st Gioacchini). All. Ceccarelli.: Mazzoni, De Santis, Grassi (24’ st Guidarelli), Marino, Carnevali, Gori, Proietti Zolla, Trillini, Nacciariti (19’ st Marinelli), Peluso, Conti. All. Caporali. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Note: ammoniti Marino, Savini, Canulli, esp. al 31’ st F. Tavoni; rec. 1’+5’; spet. 90 circa. Un pari senza gol traDorica e0-0 tra le due formazioni, con gli anconetani che recriminano per un penalty non concesso e rimasti in dieci nel quarto d’ora finale, e i cartai che, invece, sbattono sulle mani di Simone Tavoni. Nel primo tempo un’occasione per parte.