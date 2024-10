Palermo C5 donne, esordio col botto: le ladies rosanero travolgono 6-0 il Bagheria (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inizia nel migliore dei modi il cammino del Palermo Calcio a5 femminile nel girone A di Serie C. La compagine rosanero, infatti, si impone con un perentorio 6-0 in casa del Bagheria in virtù della tripletta di Leone e delle reti siglate da Riccobono, Carollo e Di Girolamo.Primo tempo Palermotoday.it - Palermo C5 donne, esordio col botto: le ladies rosanero travolgono 6-0 il Bagheria Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inizia nel migliore dei modi il cammino delCalcio a5 femminile nel girone A di Serie C. La compagine, infatti, si impone con un perentorio 6-0 in casa delin virtù della tripletta di Leone e delle reti siglate da Riccobono, Carollo e Di Girolamo.Primo tempo

