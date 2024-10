Oasport.it - Nuoto, a Incheon piccolo passo indietro degli azzurri ma la preparazione è entrata nel vivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non è una normale stagione di vasca corta, è la stagione post-olimpica e per la maggior parteatleti, a parte alcune eccezioni, tutti i tempi di ripresa sono piuttosto dilatati. E’ così anche per i campioniche hanno deciso di affrontare l’avventura della Coppa del Mondo in Asia. Chi più, chi meno, gli italiani non sono arrivati certo al meglio dellain questa fase della stagione e l’obiettivo è quello di arrivare al meglio possibile al Mondiale in vasca corta di Budapest a metà dicembre, anche se non per tutti quello sarà un vero e proprio target. I peggioramenti delle performance rispetto alla prima settimana possono essere imputati ad un’intensificazione della, visto che ormai manca un mese e mezzo ai Mondiali e anche al lungo spostamento.