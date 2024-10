Terzotemponapoli.com - Napoli, oltre il calcio: tra due giorni…Parla l’ex manager del Pibe

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Stefano Ceci, exdi Diego Armando Maradona. Di seguito le sue dichiarazioni. “Maradona disse ‘non sarò un uomo comune’ ed il 30 ottobre non può essere una data comune. La mano de Dios? Andammo per prendere le misure del piede sinistro, quando Diego si è seduto gli dissi ‘aspetta, prendiamo anche la mano’. Stava firmando una maglietta e prendemmo anche le misure della mano perchè io pensavo a ‘la mano de Dios’. E’ servita perchè dopodomani ci sarà una bella iniziativa, coinvolgeremo l’Ospedale pediatrico del Santobono. Ho conosciuto Diego nel 2000 e fino al 2020 non ho saltato un compleanno di Diego. Sono stato presente a 19 compleanni di Diego, lui il giorno del suo compleanno è sempre stato triste, non voleva mai festeggiare. Diego ha avuto troppo poco, Maradona ha avuto tutto invece.