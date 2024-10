Sport.quotidiano.net - Modena-Cremonese, Corini punta al tris vincente per continuare la risalita

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Cremona, 28 ottobre 2024 – Lavuole proseguire sullo slancio trasmesso dall’arrivo in panchina di Eugenio. L’allenatore bagnolese in due partite ha conquistato altrettanti successi ed oraalnella delicata trasferta di domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) in casa di undeciso a fare risultato. Riuscire a violare il campo dei canarini sarebbe molto importante per la formazione grigiorossa, che èin quarta posizione e si trova a quattro lunghezze dal secondo posto che vale la promozione diretta in serie A. Ovviamente il cammino del torneo cadetto è ancora molto lungo e tutto da scrivere, ma vincere e fare punti aiuta a fare bene e trasmette ulteriore convinzione a tutto il gruppo