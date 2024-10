Mistermovie.it - Mister Movie | Timothée Chalamet sorprende i fan con un concorso di sosia a New York

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Con il suo ruolo da protagonista in A Complete Unknown, il nuovo biopic diretto da James Mangold,è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico. La star, famosa per le interpretazioni in film come Dune, Chiamami col tuo nome e Wonka, ora si cimenta nei panni dell’icona musicale Bob Dylan in un progetto che ripercorrerà i primi anni della carriera dell’artista, dal 1961 al 1965. Questo nuovo film sembra destinato a essere uno dei titoli più attesi della stagione e promette di portare auna nuova ondata di consensi. Una Star che Torna alle Sue Radici, che ha guadagnato popolarità grazie a ruoli iconici, sembra sempre pronto a sperimentare e are.