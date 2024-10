Manuela Giugliano si classifica 27ª al Pallone d’oro femminile: un traguardo per il calcio italiano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Manuela Giugliano, giovane e talentuosa capitana della Roma, ha fatto il suo ingresso con orgoglio nella storia del calcio italiano, ottenendo un importante riconoscimento al Pallone d’oro femminile. A soli 27 anni, Giugliano rappresenta non solo la sua squadra, ma anche l’intero arbitrato calcistico del nostro Paese nel prestigioso premio indetto da ‘France Football’. La sua posizione al 27° posto nella classifica svela il valore e l’impegno delle calciatrici della Serie A, in un contesto internazionale sempre più competitivo. Giugliano e il suo ruolo di leader Manuela Giugliano non è solo la capitana della Roma, ma anche un punto di riferimento per molte giovani calciatrici in Italia. La centrocampista ha dimostrato una costante crescita nel corso della sua carriera, grazie alle sue doti tecniche e alla sua attitudine da leader. Gaeta.it - Manuela Giugliano si classifica 27ª al Pallone d’oro femminile: un traguardo per il calcio italiano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, giovane e talentuosa capitana della Roma, ha fatto il suo ingresso con orgoglio nella storia del, ottenendo un importante riconoscimento al. A soli 27 anni,rappresenta non solo la sua squadra, ma anche l’intero arbitrato calcistico del nostro Paese nel prestigioso premio indetto da ‘France Football’. La sua posizione al 27° posto nellasvela il valore e l’impegno delle calciatrici della Serie A, in un contesto internazionale sempre più competitivo.e il suo ruolo di leadernon è solo la capitana della Roma, ma anche un punto di riferimento per molte giovani calciatrici in Italia. La centrocampista ha dimostrato una costante crescita nel corso della sua carriera, grazie alle sue doti tecniche e alla sua attitudine da leader.

