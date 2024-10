Lapresse.it - Manovra, Tajani: “Mef non diventi Stasi, no a suoi revisori in imprese”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Credo che debba essere corretta una norma che è priva di qualsiasi senso, voluta forse da qualche burocrate del MEF, è quella che prevede nelle aziende che hanno finanziamenti da parte dello Stato, la presenza didei conti del MEF. Idei conti devono fare il loro lavoro. Non serve un sistema che rischia di trasformare il MEF nella. Non è questo certamente l’intendimento del Governo”. Lo dice il vicepremier, Antonio, a margine dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino. “Quindi ho già parlato con il ministro Giorgetti che mi ha assicurato che verrà rimodulata quella norma che, per quanto mi riguarda, non ha senso”, aggiunge.