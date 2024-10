Cityrumors.it - Mangiano una pizza e vanno tutti all’ospedale: è allarme

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno dei locali di una delle più famose catene di pizzerie nel mondo, è balzata agli onori della cronaca per un misterioso problema che ha costretto molti avventure alle cure dell’ospedale Vertigini, aumento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, nausea, vomito, ansia, attacchi di panico, paranoia, allucinazioni, impatti sulla memoria a breve termine, distorsione del tempo e sonnolenza. Questi i diversi sintomi che molti dei clienti del “Famous Yeti’s”, una delle pizzeria di Stoughton nello stato del Wisconsin, famosa in tutto il continente nordamericano, hanno riscontrato nelle ore successive all’aver cenato con la famosaservita nel locale. La spiegazione, a quanto è emerso dalle indagini, è davvero clamorosa. Unaindigesta per molti – Cityrumnors.