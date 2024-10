Amica.it - Leonor di Spagna, principessa di montagna nel piccolo villaggio delle Asturie

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Spesso passano intere settimane prima che, didi, si abbia qualche notizia. Laè impegnata, da un anno e mezzo a questa parte, nella formazione militare e, come ogni soldatessa – quest’anni marinaia, avendo iniziato l’esperienza come cadetta nella Marina Militare – che si rispetti, vive l’esperienza con serietà, impegno e lontano dai riflettori. Fa eccezione la settimana, a ottobre, in cui vengono consegnati i premi “”, una serie di prestigiosi riconoscimenti nati nel 1981 e assegnati annualmente in riconoscimento all’impegno scientifico, tecnologico, culturale, sociale e sportivo di persone o istituzioni in ambito internazionale.