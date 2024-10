Lanazione.it - Legge di bilancio: Pd a fianco di Spi Cgil

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Uniti contro ladi". L’Unione Comunale Pd Pistoia e il gruppo consiliare Pd sostengono la manifestazione organizzata da SpiToscana per protestare "contro unadiche ignora i bisogni delle persone, in particolare di giovani e anziani, che non prevede investimenti per le nuove generazioni e mira a fare cassa agendo sulle pensioni e sui redditi dei lavoratori": l’appuntamento è per il prossimo 31 ottobre a Firenze (foto d’archivio). La manifestazione si terrà nel corso dell’intera mattinata al Mandela Forum: insieme alle delegazioni di pensionati e pensionate provenienti da tutta la regione, saranno presenti esponenti della politica, dei sindacati, del giornalismo e dello spettacolo.