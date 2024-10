Napolipiu.com - Lecce maledetto, Lecce benedetto”: Di Lorenzo e quei 5 mesi che hanno cambiato tutto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il simbolo del nuovo corso azzurro ha già eguagliato il record di gol stagionali La parabola di Giovanni Dicon il Napoli è un racconto di rinascita e amore per la maglia. Dal difficile finale della scorsa stagione, il capitano azzurro è tornato protagonista assoluto guidando la squadra verso nuovi traguardi. Ilsembra aver segnato il destino di Di: dai fischi del 26 maggio, in quella che poteva essere la sua ultima partita in maglia azzurra, al gol decisivo del 26 ottobre che ha consolidato il primato del Napoli. Cinquecheriscritto una storia d’amore. I numeri di DiLe statistiche raccontano un Distraordinario: già 3 gol in nove partite, eguagliando il record personale di reti in un intero campionato con il Napoli. Un rendimento che ricorda la stagione 2018/19 con l’Empoli, quando raggiunse quota 5 reti in Serie A.