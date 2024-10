Gaeta.it - Ladispoli e il caos della pista ciclabile di via Venezia: problemi e soluzioni in discussione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questionedi viasi è trasformata in un punto di scontro tra l’amministrazione e i cittadini. Questo progetto, inizialmente concepito per migliorare la mobilità e facilitare l’accesso alla stazione ferroviaria, ha incontrato difficoltà e ritardi ben noti. La situazione non si è solo stagnata, ma ha mostrato segni di un ulteriore deterioramento, sollevando interrogativi su una gestione sempre più confusa e poco chiara. A fronte di questo scenario, l’associazione localeAttiva è tornata a chiedere una riflessione più ampia e strutturata sulla mobilità sostenibile nella città. Storia e sviluppi del progetto di viaLadi viadoveva trasmettere un segnale chiaro di cambiamento, rappresentando un passo verso unapiù sostenibile.