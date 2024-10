Abruzzo24ore.tv - La settimana si preannuncia serena, ma occhio alle nebbie che potrebbero sorprendere

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma - Il dominio dell'anticiclone garantirà un tempo stabile e prevalentemente soleggiato in gran parte d'Italia, ma non mancheranno foschie eche renderanno l'atmosfera più umida. In particolare, la situazione meteorologica si stabilizzerà a partire da martedì 29 ottobre, quando l'alta pressione aumenterà, portando con sé un clima generalmente asciutto, nonostante la presenza di nubi basse e, soprattutto nelle aree pianeggianti. Martedì 29 ottobre, al Nord si prevede un clima stabile, sebbene non completamente soleggiato. Le foschie e lebasse continueranno a interessare le zone di pianura, ma si prevede un parziale diradamento nel corso della giornata. Le temperature rimarranno pressoché stabili, oscillando tra i 17 e i 21 gradi Celsius.