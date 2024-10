Juric, situazione delicata: le ultime dopo Fiorentina-Roma. E i tifosi spingono per il ritorno di De Rossi (Di lunedì 28 ottobre 2024) La panchina di Ivan Juric è sempre più pericolante e la pesante sconfitta della Roma a Firenze complica ulteriormente la situazione. Intanto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) La panchina di Ivanè sempre più pericolante e la pesante sconfitta dellaa Firenze complica ulteriormente la. Intanto

Juric, situazione delicata: le ultime dopo Fiorentina-Roma. E i tifosi spingono per il ritorno di De Rossi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non ci sono sconti per la Roma, Juric chiama tutti al cambio di marcia in Europa League: "Mentalmente non siamo pronti, non siamo quello che dovrebbe essere la Roma, vincere le partite"Continua a leggere (Fanpage.it)

“Abbiamo mancato i momenti decisivi, certe cose non vanno bene. Serve più fame e anche più malizia. Dobbiamo allenarci più intensamente per lavorare sulla testa. Lo stiamo facendo. Vedo giocatori che sono migliorati molto in tante cose. Non siamo ... (Ilfattoquotidiano.it)

La panchina di Ivan Juric è sempre più pericolante e la pesante sconfitta della Roma a Firenze complica ulteriormente la situazione. Intanto i tifosi hanno già. (calciomercato.com)

Le ultime novità sul futuro dell'allenatore della Roma Ivan Juric Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina la situazione in casa Roma è delicatissima. Il futuro di Juric è incerto e ... (gianlucadimarzio.com)

Esonero Juric e ritorno De Rossi, ecco gli ultimi aggiornamenti dopo Fiorentina-Roma ... Roberto Mancini (Lapresse) – asromalive.it Questa situazione critica lascia i tifosi in attesa di risposte ... (asromalive.it)