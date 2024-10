Gaeta.it - Halloween a Torino: Birra 8.6 per Rendere la Notte delle Streghe Indimenticabile

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladisi avvicina esi prepara a festeggiare con eventi spaventosi, travestimenti creativi e atmosfere cariche di mistero. In questo contesto unico, la8.6 di Swinkels Family Brewers si propone come compagna ideale per ogni brindisi. Scopriamo insieme le caratteristichediverse varianti di questadoppio malto, perfette per esaltare l’emozione dellapiù tenebrosa dell’anno. 8.6 Original: Il Lupo che Regna 8.6 Original è la reinterpretazione perfetta di un lupo alfa. Questa, con una gradazione alcolica considerevole, trasmette la forza e il carattere distintivo di un capobranco. La sua ricetta utilizza ingredienti premium, con un focus particolare sul malto d’orzo, che insieme a un processo di fermentazione unico, da vita a un gusto avvolgente. Un sorso di 8.