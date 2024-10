Quotidiano.net - Georgia e la vittoria dei filorussi, Orban a Tblisi. L’Ue: “Visita a titolo personale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Le elezioni parlamentari insono state vinte (almeno sulla carta) da Sognono, il partito di governo filorusso. Ma le opposizioni continuano a contestare il risultato. Per capire cosa sta succedendo c’è bisogno di ripercorrere il percorso di questa piccola repubblica ex sovietica prima del voto. Secondo l’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), negli ultimi anni il governo ha approvato leggi antidemocratiche e illiberali, come quelle contro gli ‘agenti stranieri’ e contro la propaganda LGBT. Questa approvazione sarebbe coerente con il pensiero del paese se la sua popolazione avesse idee antidemocratiche e volesse perseguire politiche restrittive. Al contrario, è scesa in piazza proprio per contrastare la norma sugli ‘agenti stranieri’ varata dal Parlamento.