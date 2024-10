Francesco Totti e il ritorno in Serie A | Qual è la squadra che mi vuole in campo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), emblema della Roma e icona del calcio italiano, potrebbe fare un sorprendenteinA. Nonostante i suoi 48 anni, il “Pupone” avrebbe ricevuto un’offerta concreta dal Como,ambiziosa decisa a lasciare il segno e a rafforzare la propria immagine nel panorama calcistico italiano. >> Il caso trae Marialuisa Jacobelli, il gesto della figlia Chanel è per Noemi? Caos sui social A rivelare la clamorosa indiscrezione è stato un articolo su Repubblica, che ha sottolineato come il club lombardo abbia contattato, sondando la possibilità di riportarlo in. L’ex capitano della Roma ha confermato questa ipotesi, ammettendo l’interesse per un rientro, sebbene condizionato da una preparazione fisica adeguata.