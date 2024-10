F1 GP Brasile 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildel Gran Premio del, prossimo appuntamento del calendariodi F1. Il Circus si prepara per il ventunesimo round della stagione e l’appuntamento finale di una triple header iniziata ad Austin. Dopo appena due settimane dall’ultima volta, torna in scena il format sprint. I piloti e i team saranno dunque impegnati in un weekend – intra l’1 e il 3 novembre – che prevede una sola sessione di prove libere, seguita da due qualifiche e due gare. A rompere il ghiaccio sarà l’unica sessione di prove libere, prevista per venerdì 1 novembre tra le 15:30 e le 16:30 italiane. Nel corso della stessa giornata, a partire dalle 19:30, i piloti scenderanno nuovamente in pista per le qualifiche sprint, che decideranno la griglia di partenza della mini-gara del giorno successivo. Sabato 2 novembre sarà dedicato prima alla sprint e poi alle qualifiche tradizionali.