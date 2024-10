"Evasione giù dell'80%": svolta sulla casa, ecco che cos'è cambiato (Di lunedì 28 ottobre 2024) La cedolare secca sugli affitti funziona e ha fatto calare dell'80% l'Evasione nel giro di pochi anni. La conferma che un prelievo di entità contenuta- in questo caso il 21% - spinge i contribuenti a pagare. Al contrario quando la tassazione supera il livello accettabile esplodono Evasione ed elusione. Nel 2021 il tax gap sui redditi da locazione è sceso a 222 milioni di euro, con una riduzione di quasi l'80% rispetto al 2017 quando superava il miliardo. Contemporaneamente, segnala Confedilizia sulla base dei dati pubblicati nell'ultima relazione sull'economia sommersa del Ministero dell'Economia, la propensione all'Evasione è scesa al 2,9% rispetto al 12,1% del 2017. Liberoquotidiano.it - "Evasione giù dell'80%": svolta sulla casa, ecco che cos'è cambiato Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La cedolare secca sugli affitti funziona e ha fatto calare'80% l'nel giro di pochi anni. La conferma che un prelievo di entità contenuta- in questo caso il 21% - spinge i contribuenti a pagare. Al contrario quando la tassazione supera il livello accettabile esplodonoed elusione. Nel 2021 il tax gap sui redditi da locazione è sceso a 222 milioni di euro, con una riduzione di quasi l'80% rispetto al 2017 quando superava il miliardo. Contemporaneamente, segnala Confediliziabase dei dati pubblicati nell'ultima relazione sull'economia sommersa del Ministero'Economia, la propensione all'è scesa al 2,9% rispetto al 12,1% del 2017.

