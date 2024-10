Metropolitanmagazine.it - Dior finanzierà il restauro della Porta Magna in Arsenale a Venezia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non è la prima volta che una grande maison si impegna a finanziare e supre ildi un bene culturale. Questa volta èa sostegno del patrimoniono. Infatti, grazie alla partnership con la Venetian heritage foundation, e la Marina militare italiana, la casa di moda di Lvmh darà il suo supporto per ildi un bene culturale storicoLaguna: lainsupporterà ilindiSiamo nella metà del XV secolo quando viene eretta questa meravigliosa opera, simbolo dei primissimi lavori del Rinascimento in Laguna. In cima allac’è la celebre scultura del Leone di San Marco, il simboloRepubblica di. L’ingresso invece presenta otto statue, che rappresentano divinità mitologiche romane legate da maestose opere in ferro decorate da ornamenti in bronzo.