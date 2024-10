Colman Domingo viene incastrato per omicidio nel primo teaser della serie thriller The Madness (Di lunedì 28 ottobre 2024) Colman Domingo è in fuga dopo essere stato incastrato per omicidio nel primo teaser della serie Netflix, The Madness. Colman Domingo è in fuga dopo essere stato incastrato per omicidio nel primo teaser di The Madness. Nella clip della sua prossima serie thriller politica di Netflix, il candidato all'Oscar interpreta il consulente politico diventato opinionista televisivo Muncie Daniels, che potrebbe aver perso la retta via. Tutti gli otto episodi arriveranno in anteprima il 28 novembre sullo streamer. "Vi dico che è stata una montatura. Ora mi stanno interrogando. Ho un bersaglio sulla schiena. Vedete cosa mi stanno facendo?", dice Domingo con una voce fuori campo mentre entra nell'inquadratura di una telecamera di sorveglianza. Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Colman Domingo Movieplayer.it - Colman Domingo viene incastrato per omicidio nel primo teaser della serie thriller The Madness Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)è in fuga dopo essere statopernelNetflix, Theè in fuga dopo essere statoperneldi The. Nella clipsua prossimapolitica di Netflix, il candidato all'Oscar interpreta il consulente politico diventato opinionista televisivo Muncie Daniels, che potrebbe aver perso la retta via. Tutti gli otto episodi arriveranno in anteprima il 28 novembre sullo streamer. "Vi dico che è stata una montatura. Ora mi stanno interrogando. Ho un bersaglio sulla schiena. Vedete cosa mi stanno facendo?", dicecon una voce fuori campo mentre entra nell'inquadratura di una telecamera di sorveglianza. Your Friendly Neighborhood Spider-Man:

