Justcalcio.com - CdS – Igor Jesus e il Botafogo a un passo dalla finale della Libertadores

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-26 23:15:38 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: La sua storia comincia a Cuiabá, nel Mato Grosso. Due passioni: il pallone e le figurine di Dragon Ball, come ha raccontato in qualche intervista.è un centravanti, ha segnato cinque gol nel Brasileirão con ile ha ricevuto la telefonata del ct Dorival Junior. Il suo 2024 sembra uscito da uno di quei fumetti manga che erano il suo passatempo preferito da bambino. L’11 ottobre ha esordito nella Seleçao. Subito titolare. E a segno contro il Cile, una sfida vinta dal Brasile per 2-1. Dorival Junior l’ha premiato. Gli ha consegnato le chiavi dell’attacco anche sei giorni dopo: 4-0 al Perù e assist a Luiz Henrique. La formula ha funzionato. Savinho, Raphinha e Rodrygo alle spalle di. Mancava Vinicius Junior per infortunio.