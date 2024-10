Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, depistaggi, alibi e movente: ecco gli elementi contro Louis

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Rimini, 28 ottobre 2024 – Il rovescio della medaglia. È quanto tentato dal pool difensivo diDassilva davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, rivolgendo l’attenzione non tanto su Manuela Bianchi quanto sul fratello Loris come possibile responsabile alternativo alla tesi della Procura. Un faro di sospetti acceso sul tavolo del cluedo dai legali di Dassilva (gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi) sul fratello dell’amante dell’indagato, su cui però il Riesame è stato tranciante, asserendo che: “La qualificata probabilità che il Dassilva sia autore materiale dell’omicidio non risulta scalfita” al netto di una serie di considerazioni elencate in 31 pagine di motivi.