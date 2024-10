Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto il maggior traffico dati di sempre per i videogiochi in UK (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il principale network inglese, EE / BT, ha affermato che il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto nientemeno che il maggior traffico dati di sempre in UK per il mercato videoludico. L’azienda ha rivelato che il picco c’è stato nello specifico nella giornata del 21 ottobre, quando Microsoft ha reso risponibile il pre-caricamento del gioco tutti i giocatori che avevano effettuato la prenotazione di Black Ops 6 sui vari store digitali, oltre che per gli abbonati ad Xbox Game Pass e PC Game Pass. EE / BT ha aggiunto che il traffico dati di Xbox LIVE è aumentato di un imponente 144% in concomitanza con il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 rispetto alla settimana precedente, cosa questa ovviamente “aiutata” anche dalle dimensioni considerevole che contraddistingue i file del gioco. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto il maggior traffico dati di sempre per i videogiochi in UK Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il principale network inglese, EE / BT, ha affermato che il lancio diofOps 6 hanientemeno che ildiin UK per il mercato videoludico. L’azienda ha rivelato che il picco c’è stato nello specifico nella giornata del 21 ottobre, quando Microsoft ha reso risponibile il pre-caricamento del gioco tutti i giocatori che avevano effettuato la prenotazione diOps 6 sui vari store digitali, oltre che per gli abbonati ad Xbox Game Pass e PC Game Pass. EE / BT ha aggiunto che ildi Xbox LIVE è aumentato di un imponente 144% in concomitanza con il lancio diofOps 6 rispetto alla settimana precedente, cosa questa ovviamente “aiutata” anche dalle dimensioni considerevole che contraddistingue i file del gioco.

