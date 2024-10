Calcio, Fonseca, “Napoli per lo scudetto, ma ci siamo anche noi”

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) – Paulotorna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Milan-, match clou della decima giornata del campionato di serie A. I rossoneri sono reduci dallo stop forzato per il rinvio del match di Bologna e tornano in campo una settimana dopo il primo successo in Champions League contro il Bruges. Contro il Napoi mranno ancora Abraham e Jovic e dunque la prima alternativa a Morata sarà ancora una volta Camarda. A San Siro arriva ilcon grande fiducia: “Sono fortissimi con un allenatore fortissimo. Sono primi, arrivano qui molto motivati. Manoimotivati per giocare questa partita. Ilè forte, ha vinto bene le partite che ha vinto”. Sulla gestione dei fatti legati al rinvio di Bologna dice: “E stato difficile gestire questo momento perché abbiamo fatto allenamento senza sapere se avremmo giocato.