Borsa | l' Europa si muove debole il petrolio pesa sui listini

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Le Borse europee, dopo un avvio positivo, invertono la rotta e si muovono all'insegna dellazza mentre i future su Wall Street restano orientati al rialzo. La lente resta sul, in caduta dopo l'attacco nel fine settimana di Israele all'Iran che ha evitato i siti petroliferi. Il wti cede il 5,8% a 67,6 dollari e il brent il 5,5% a 71,8 dollari al barile. Giù anche il gas con i rischi di approvvigionamento, legati al conflitto in Medio Oriente, che restano per ora contenuti. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti su novembre cedono il 3,45% a 42 euro al megawattora. Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,11% con Eni che perde il 2,4% a cui si accoda anche Iveco (-1,98%) . Limano poi i bancari mentre lo spread tra Btp e Bund è a 121,6 punti e il rendimento del decennale italiano che scende al 3,49%.