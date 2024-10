Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, ci sono Darderi, Fognini e Sonego al debutto nell’ultimo Masters1000

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Prende il via l’ultimodella stagione 2024. Parte il Rolex Paris Masters di, all’ultima edizione alla Accor Arena prima del trasferimento alla Defense Arena di Nanterre dalla prossima stagione. Le prime otto teste di serie rimarranno a guardare; si parte con la parte bassa del tabellone che comprende tre azzurri al via. Lucianoaprirà la contea sul campo 2 contro Tallon Griekspoor. Momento complicato per l’azzurro, che dall’US Open in poi ha vinto soltanto ala Vienna con Dominic Thiem e si ritroverà contro un avversario già visto al Roland Garros, con cui perse in tre set, solido e che non regalerà nulla: bisognerà sapere uscire dal tunnel per non ritrovarsi spalle al muro nella stagione su terra del 2025.