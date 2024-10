Aifa approva vaccino a mRna Moderna contro virus sinciziale (Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO – Moderna Italy, filiale italiana di Moderna, ha annunciato oggi che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) di classificazione ai fini della commercializzazione per mRna-1345, un vaccino a mRna contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), per la protezione degli adulti di età pari o superiore a 60 Imolaoggi.it - Aifa approva vaccino a mRna Moderna contro virus sinciziale Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO –Italy, filiale italiana di, ha annunciato oggi che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco () di classificazione ai fini della commercializzazione per-1345, unilrespiratorio(RSV), per la protezione degli adulti di età pari o superiore a 60

Aifa approva vaccino a mRna Moderna contro virus sinciziale

