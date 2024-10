Oasport.it - A che ora Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteosi appresta a fare il suo esordio nell’ultimo Masters 1000 della stagione, in programma questa settimana sul veloce indoor di. Il ligure scenderà in campo domani, martedì 29 ottobre, come terzo match di giornata dalle ore 11.00 sul Court 1 contro Holgerdopo le partite Musetti-Struff e Cerundolo-Rublev. Primo turno in salita per il 23enne azzurro, che parte sfavorito sulla carta contro l’ex numero 4 al mondo ma ha già dimostrato nell’ultimo biennio di poter dire la sua su palcoscenici importanti affrontando alcuni top player internazionali.ha vissuto unmolto negativo o comunque ben al di sotto delle aspettative, ma resta un top15 in grado di adattarsi bene alle superfici rapide.