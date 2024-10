Yildiz: «Sono molto felice, nel calcio può cambiare tutto» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Kenan Yildiz, attaccante della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri nella sfida di San Siro contro l’Inter Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve contro l’Inter. Di seguito le parole del 10 bianconero. PAROLE – «Non è stato facile, Sono molto felice. Ringrazio il mio allenatore e Calcionews24.com - Yildiz: «Sono molto felice, nel calcio può cambiare tutto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Kenan, attaccante della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri nella sfida di San Siro contro l’Inter Kenanha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve contro l’Inter. Di seguito le parole del 10 bianconero. PAROLE – «Non è stato facile,. Ringrazio il mio allenatore e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yildiz debutto PERFETTO : MVP di Juve-PSV - le parole del 10 BIANCONERO - Serata da sogno per Yildiz al suo debutto in Champions League: premiato come MVP della sfida contro l’MVP Serata da incorniciare per Kenan Yildiz che entrerà nella storia della nuova Champions League dopo aver segnato il primo gol della ... (Calcionews24.com)

Yildiz incontra Del Piero in TV dopo il gol in Juve-PSV : resta senza parole. Poi si scusa - Nell'intervista al termine di Juventus-PSV di Champions League Kenan Yildiz si trova davanti in collegamento in diretta TV il suo idolo Alessandro Del Piero: il calciatore turco è troppo emozionato e non riesce a parlare per l'emozione, poi si ... (Fanpage.it)

Yildiz: «Sono molto felice, nel calcio può cambiare tutto» - Le parole di Kenan Yildiz, attaccante della Juve ... PAROLE – «Non è stato facile, sono molto felice. Ringrazio il mio allenatore e il team». SULLA PARTITA – «Nel calcio tutto può cambiare, abbiamo ... (calcionews24.com)

Yildiz a Sky: «Sono molto felice, nel calcio tutto può cambiare. Abbiamo giocato di squadra» - Kenan Yildiz, attaccante bianconero, ha parlato nel post-partita di Inter Juve: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Kenan Yildiz ha parlato così nel post-partita di Inter Juve a Sky, match valido ... (juventusnews24.com)

Juventus, Yildiz: "Nel calcio tutto può cambiare" - Kenan Yildiz, attaccante della Juventus grande protagonista nel 4-4 fra i bianconeri e l`Inter con una doppietta, parla a Sky Sport dopo il match. Le sue parole. (calciomercato.com)

YILDIZ a Sky: "Sono molto felice. Nel calcio tutto può cambiare, abbiamo giocato da squadra" - Kenan Yildiz è stato intervistato da Sky Sport. Le sue parole dopo il derby d'Italia: Vuoi partire in panchina anche nella prossima? "Non è stato facile, ma sono ... (tuttojuve.com)