Weah: «Contro l’Inter sarà difficile. La Juventus dovrà fare di più!» (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto a San Siro per il big match Inter-Juventus. Prima del fischio d’inizio Timothy Weah racconta le sue sensazioni davanti ai giornalisti di Dazn. SEMPRE DI PI? – Grande attesa per il derby d’Italia che avrà inizio alle ore 18.00. Poco prima dell’inizio di Inter-Juventus Timothy Weah dichiara: «L’ultima partita Contro lo Stoccarda era difficile da vincere ma stasera si deve fare anche di più per vincere questa partita perché Contro l’Inter è difficile. Quando si gioca insieme siamo forti, dobbiamo fare sempre di più. Oggi gioco a sinistra, Contro Dumfries, dovrò fare di più in attacco con Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Perché non vincere stasera?». Inter-news.it - Weah: «Contro l’Inter sarà difficile. La Juventus dovrà fare di più!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto a San Siro per il big match Inter-. Prima del fischio d’inizio Timothyracconta le sue sensazioni davanti ai giornalisti di Dazn. SEMPRE DI PI? – Grande attesa per il derby d’Italia che avrà inizio alle ore 18.00. Poco prima dell’inizio di Inter-Timothydichiara: «L’ultima partitalo Stoccarda erada vincere ma stasera si deveanche di più per vincere questa partita perché. Quando si gioca insieme siamo forti, dobbiamosempre di più. Oggi gioco a sinistra,Dumfries, dovròdi più in attacco con Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Perché non vincere stasera?».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WEAH a Dazn: "Oggi dobbiamo fare di più per battere l'Inter. Ecco dove giocherò..." - Timothy Weah è stato intervistato da Dazn ... ma stasera dobbiamo fare di più per vincere questa gara, perchè la partita contro l'Inter è difficile. Quando giochiamo insieme siamo forti, dobbiamo fare ... (tuttojuve.com)

Weah a Dazn: «Stasera dobbiamo fare di più, insieme siamo forti. Il mio compito? Ecco cosa mi aspetto» - Timothy Weah ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Inter Juve. Le dichiarazioni dell’esterno bianconero. MOTIVAZIONI – «L’ultima partita è stata difficile per noi. Stasera bisogna fare di più, ... (juventusnews24.com)

Weah: “Difficile non vincere con lo Stoccarda. Dobbiamo fare di più con l’Inter” - Oggi gioco a sinistra contro Dumfries, per me devo fare ancora di più in attacco con Vlahovic e Conceicao. Perché non vincere già stasera”, ha detto Weah. (fcinter1908.it)

Juventus, Weah: ‘A noi non piace l’Inter, dominiamo il gioco, è una stagione divertente’ - Timothy Weah si è raccontato in una lunga intervista e non ha risparmiato una stoccata alla rivale storica della Juventus ovvero l’inter ... (it.blastingnews.com)