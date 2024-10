Volley serie C, vittoria al debutto casalingo per la Fenix Energia (Di domenica 27 ottobre 2024) “Abbiamo giocato una partita sontuosa”. La frase di coach Loris Polo sintetizza la prestazione della Fenix Energia che ha bagnato il debutto casalingo in campionato, vincendo 3-0 con l’Emanuel Riviera Volley, una delle squadre più attrezzate del campionato. Dopo un primo set combattuto terminato Europa.today.it - Volley serie C, vittoria al debutto casalingo per la Fenix Energia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Abbiamo giocato una partita sontuosa”. La frase di coach Loris Polo sintetizza la prestazione dellache ha bagnato ilin campionato, vincendo 3-0 con l’Emanuel Riviera, una delle squadre più attrezzate del campionato. Dopo un primo set combattuto terminato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley Serie C, seconda vittoria consecutiva per Catanzaro che passa 3 a 1 al PalaSparti di Lamezia - LAMEZIA TERME (CZ)/ Dopo l’ottimo esordio in campionato contro lo Spes Praia Volley, l’Altaflex Catanzaro si ripete sul parquet del palazzetto “Alfio Sparti” contro la Raffaele Lamezia, superando i ... (giornaledicalabria.it)

Serie C, prima vittoria stagionale per la Dinamo Molfetta: Volley Barletta battuta 3-0 - La Dinamo CAB Molfetta vince e convince. Batte 3-0 al Pala Panunzio l'ASD Volley Barletta e conquista i primi tre punti stagionali. In una gara complessa, giocata per lunghi tratti in forte equilibrio ... (molfettaviva.it)

Volley serie C, come è andata la seconda giornata - Vittoria all’Iseo nel derby femminile con il Valsabbia (3-0). Nel maschile c’è festa per quasi tutte le bresciane in campo ... (giornaledibrescia.it)

Volley A2 donne: dopo la prima gioia le biancoblù cercano continuità. La Clai non vuole più fermarsi . Al PalaRuggi c’è Casalmaggiore - La Clai Imola cerca i primi punti casalinghi contro il Casalmaggiore per la permanenza in serie A2. Sfide e classifica del girone A. (ilrestodelcarlino.it)