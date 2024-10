Volley, Serie A1 femminile 2024/2025: Conegliano doma Bergamo, impresa Busto Arsizio (Di domenica 27 ottobre 2024) Conegliano sa solo vincere e lo fa anche nella partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di Volley. Al Palaverde di Villorba di Treviso, le pantere di Daniele Santarelli regolano Bergamo con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-15, 25-23) e consolidano il primo posto in classifica. Non riesce l’impresa alle rossoblù di coach Carlo Parisi, che andavano a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro la neopromossa Talmassons ma sono state competitive solo nel terzo parziale. Miglior realizzatrice della serata Gabi con 14 punti, mentre anche Haak ha raggiunto la doppia cifra (11). Decisivi per la squadra di casa soprattutto gli 8 ace (uno solo per le ospiti) e gli 11 muri (contro i 3 di Bergamo). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024)sa solo vincere e lo fa anche nella partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Al Palaverde di Villorba di Treviso, le pantere di Daniele Santarelli regolanocon il punteggio di 3-0 (25-13, 25-15, 25-23) e consolidano il primo posto in classifica. Non riesce l’alle rossoblù di coach Carlo Parisi, che andavano a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro la neopromossa Talmassons ma sono state competitive solo nel terzo parziale. Miglior realizzatrice della serata Gabi con 14 punti, mentre anche Haak ha raggiunto la doppia cifra (11). Decisivi per la squadra di casa soprattutto gli 8 ace (uno solo per le ospiti) e gli 11 muri (contro i 3 di).

Volley, Serie A1 femminile 2024/2025: Conegliano doma Bergamo, impresa Busto Arsizio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La diretta testuale live di Cuneo-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le piemontesi di Lorenzo Pintus, ancora ferme a zero punti, vogliono sfruttare il tufo del proprio pubblico per ... (Sportface.it)

La diretta testuale live di Cuneo-Milano, partita valevole per la quarta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le piemontesi di Lorenzo Pintus, ancora ferme a zero punti, vogliono sfruttare il tufo del proprio pubblico per ... (Sportface.it)

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano prosegue la sua marcia trionfale, surclassando Bergamo con un perentorio 3-0 ... (oasport.it)

PERUGIA – Il quarto turno della serie A1 femminile lo gioca in anticipo la Bartoccini Mc Restauri Perugia che stasera (ore 20,30) ed in diretta su Rai Sport, si ritrova al palasport di Pian di Massian ... (lanazione.it)

Volley femminile, A1, 4a giornata: in Conegliano-Bergamo debutta Zhu Ting tra le venete, Milano ancora senza Egonu va a Cuneo, Scandicci a Busto Arsizio. (sport.virgilio.it)