Viva Laura Pausini e l'hamburger di pollo (Di domenica 27 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli muove guerra alla griglia. Lo spunto, lo sapete, è l'hamburger di pollo. E cioè il piatto preferito (e certo un po' greve) di Laura Pausini. Della cantante faentina che dell'hamburger tesse le lodi coi toni tipici della casalinga romagnola. Della felliniana gaudente e simpatica, per intenderci, benché non parli, Pausini, né d'un crescione né d'una piada ma d'un più tanghero nugget. Ed ecco. «Morbidoso», diceva la cantante ai microfoni di Radio Deejay, «con pane bianco, dentro una foglia d'insalata – giusto per il colore – un litro di maionese, e poi invece della carne di manzo il pollo fritto». Un inno all'hamburger – carnoso, untuoso – che alla castigatrice dei più svariati costumi (castigatrice di politici, musici, influencer, rapper, ballerini, financo di generi alimentari: denominatore comune è il pressappochismo) non è andato giù. Liberoquotidiano.it - Viva Laura Pausini e l'hamburger di pollo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli muove guerra alla griglia. Lo spunto, lo sapete, è l'di. E cioè il piatto preferito (e certo un po' greve) di. Della cantante faentina che dell'tesse le lodi coi toni tipici della casalinga romagnola. Della felliniana gaudente e simpatica, per intenderci, benché non parli,, né d'un crescione né d'una piada ma d'un più tanghero nugget. Ed ecco. «Morbidoso», diceva la cantante ai microfoni di Radio Deejay, «con pane bianco, dentro una foglia d'insalata – giusto per il colore – un litro di maionese, e poi invece della carne di manzo ilfritto». Un inno all'– carnoso, untuoso – che alla castigatrice dei più svariati costumi (castigatrice di politici, musici, influencer, rapper, ballerini, financo di generi alimentari: denominatore comune è il pressappochismo) non è andato giù.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia e Laura Pausini - star della musica e ora anche della conduzione! Sono loro le vere sorprese del 2024 - Le sorprese del 2024 alla conduzione sono Giorgia e Laura Pausini! L'articolo Giorgia e Laura Pausini, star della musica e ora anche della conduzione! Sono loro le vere sorprese del 2024 proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Amici - Laura Pausini manda un videomessaggio ad un ex allievo e gli propone di aprire i suoi concerti : la reazione del cantante - Un ex volto di Amici ha da poco ricevuto una piacevolissima ed inattesa sorpresa. Laura Pausini, infatti, gli ha proposto tramite un breve videomessaggio di aprire due dei suoi concerti, a Bari. Si tratta di Leonardo Lamacchia, che sui suoi profili ... (Isaechia.it)

Non solo Laura Pausini : a tenere alta la bandiera dell'Italia a Miami ci sarà anche il compositore - in gara per il miglior album di tango - Milano, 25 ott. (askanews) – Ai Latin Grammy Award 2024 non c’è solo Laura Pausini a rappresentare l’Italia, un altro nostro connazionale, infatti, vanta la nomination per il prestigioso premio: il pianista e compositore Fabrizio Mocata. Alla ... (Iodonna.it)

Laura Pausini - da Eboli parte “Il mio palco : il tuo palco” - A pochi giorni dal debutto del World Tour Winter 2024, che il 13 novembre toccherà il PalaSele di Eboli, Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana, con l’iniziativa «Il mio palco: il tuo palco», l’opportunità ... (Ildenaro.it)