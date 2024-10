Sylvia Plath, 15 frasi per conoscere meglio una delle più grandi poetesse della storia (Di domenica 27 ottobre 2024) Sylvia Plath è stata una delle voci più alte della poesia inglese. Nata a Boston il 27 ottobre del 1932, Plath si tolse la vita l’11 febbraio del 1963, nella sua casa di Londra, al culmine di una delle sue tante e gravi crisi depressive. Dopo aver preparato la colazione per i figli, sigillò con cura le finestre e si uccide con il gas. Plath, che oggi si direbbe soffrisse di disturbo bipolare, ha da sempre convissuto con una situazione psichica patologica che, pur emergendo dalle sue liriche, potenti e viscerali, ha bloccato la sua piena realizzazione artistica. Le frasi che vi proponiamo sono tratte dal suo diario e ben rappresentano il tormento interiore di una donna alla ricerca di stabilità, condannata in qualche modo a vivere in un inferno mentale. Cultweb.it - Sylvia Plath, 15 frasi per conoscere meglio una delle più grandi poetesse della storia Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di domenica 27 ottobre 2024)è stata unavoci più altepoesia inglese. Nata a Boston il 27 ottobre del 1932,si tolse la vita l’11 febbraio del 1963, nella sua casa di Londra, al culmine di unasue tante e gravi crisi depressive. Dopo aver preparato la colazione per i figli, sigillò con cura le finestre e si uccide con il gas., che oggi si direbbe soffrisse di disturbo bipolare, ha da sempre convissuto con una situazione psichica patologica che, pur emergendo dalle sue liriche, potenti e viscerali, ha bloccato la sua piena realizzazione artistica. Leche vi proponiamo sono tratte dal suo diario e ben rappresentano il tormento interiore di una donna alla ricerca di stabilità, condannata in qualche modo a vivere in un inferno mentale.

