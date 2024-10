Sport.quotidiano.net - Si gioca a Urbania. Giandomenico carica la squadra: "Sangiustese, voglio una reazione»

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Sarà una battaglia ae noi dovremo farci trovare subito pronti". Luigi, allenatore dellai suoi in vista di un match, fischio d’inizio alle 14.30, tra formazioni uscite a mani vuote nel turno precedente: i rossoblù sono stati sconfitti in casa dal Montegranaro mentre i pesaresi sono stati battuti a Matelica. "Ci attende una partita tosta – aggiunge – e giocheremo su un campo piccolo". Laha 13 punti in classifica mentre l’ne ha uno in meno. I rossoblù sono in emergenza perché non potranno contare su alcune pedine come Herrera e Cornero.