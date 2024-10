Short track Coppa del Mondo Montreal 2024 | le azzurre trionfano in staffetta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’Italia trionfa con lafemminile a, prima tappa dell’ISU World Tour di/2025. Sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena di Montréal, la squadra azzurra composto da Chiara Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel si impone sulla concorrenza e regala all’Italia il primo podio della stagione. Conquistata la Finale A grazie al secondo posto in semifinale alle spalle della Corea, il quartetto azzurro formato da Betti, Confortola, Ioriatti e Sighel ha ben controllato le retrovie in finale, senza mai staccarsi dalle avversarie, per poi approfittare della caduta della Corea e del contatto tra Canada e Paesi Bassi per lottare negli ultimi giri contro le padrone di casa. Lehanno tagliato il traguardo in seconda posizione, ma la squalifica del Canada ha consegnato la vittoria all’Italia.