Serie C Femminile / La Jesina Aurora torna a sorridere: 3-2 contro il Gatteo Mare

Dopo un periodo di crisi di risultati, la Jesina Aurora torna a vincere e convincere: al Carotti le leoncelle battono il Gatteo Mare per 3-2, decisive le reti di Gambini, Ciccarelli e Montesi. Nota della società a fine gara JESI, 27 ottobre 2024 – C'era gran voglia di tornare a giocare ed altrettanta voglia di tornare alla vittoria in quel di Jesi, e la Jesina Aurora l'ha fatto alla grande. Al Carotti le leoncelle riprendono in mano il loro cammino battendo il Gatteo Mare per 3-2, dando prova delle qualità e delle potenzialità della squadra, rimaste celate nell'ultimo periodo a corto di risultati. Mya Ciccarelli autrice gol 2-0 classe 2009 Nel primo tempo, dopo un'iniziale fase di studio in cui entrambe le squadre girano il pallone alla ricerca di un varco, iniziano a farsi vedere in avanti le leoncelle, con una Serie di tiri che non impensieriscono troppo la difesa romagnola.

