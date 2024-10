.com - Serie A, Napoli-Lecce 1-0: al Maradona decide un gol di Di Lorenzo

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilallunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata diA gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, ilper 1-0. Alil gol, al 73?, di Giovanni Di, a cui era stata annullata una rete nel primo tempo. Con questi tre punti Conte sale a quota 22, allungando a +5 sul secondo posto dell’Inter , impegnato domani nel big match contro la Juventus. Pronti-via e ilprende subito in mano il pallino del gioco, provando a fruttare la freschezza sulla fascia di Neres, oggi preferito a Kvaratskhelia. Ilattende chiuso nella propria metà campo, tenendo stretti i reparti per non concedere spazi centrali agli avversari. È proprio dei salentini la prima occasione della partita, ma Gaspar di testa non riesce a sfruttare una disattenzione difensiva azzurra.