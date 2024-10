Saronno, subisce 2 furti in 4 giorni, giovane imprenditore: “rinuncio a nuove attività” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un giovane imprenditore entusiasta del proprio lavoro si sveglia e trova i vetri della propria gelateria rotti, dopo averli appena sostituiti il giorno prima. È successo intorno alle 8 di mercoledì 23 ottobre alla Gelateria Ambrogino in Via Volta 37, ma è l’ennesima storia di furti che sentiamo su Saronno. furti nei negozi a Saronno, Ilnotiziario.net - Saronno, subisce 2 furti in 4 giorni, giovane imprenditore: “rinuncio a nuove attività” Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Unentusiasta del proprio lavoro si sveglia e trova i vetri della propria gelateria rotti, dopo averli appena sostituiti il giorno prima. È successo intorno alle 8 di mercoledì 23 ottobre alla Gelateria Ambrogino in Via Volta 37, ma è l’ennesima storia diche sentiamo sunei negozi a

Saronno, subisce 2 furti in 4 giorni, giovane imprenditore: “rinuncio a nuove attività”

