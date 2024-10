Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 colpi di forbici: ancora sconosciuto il movente dell’omicidio (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli accertamenti del medico legale hanno svelato che Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 colpi di forbici nel suo appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Fanpage.it - Sara Centelleghe è stata uccisa con 11 colpi di forbici: ancora sconosciuto il movente dell’omicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Gli accertamenti del medico legale hanno svelato checon 11dinel suo appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, in provincia di Bergamo.

