Ritrovata nel 1553 nei lavori di scavo

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Chimera di Arezzo è una scultura in bronzo realizzata fra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., esposta al Museo Archeologico di Firenze. Fu rinvenuta il 15 novembreneidiper la realizzazione di un nuovo bastione delle mura vicino a Porta San Lorentino e portata a Firenze per volere del granduca Cosimo I de’ Medici. La Chimera è un mostro a tre teste – di leone, di capra e di serpente – generato da Echidna (divinità metà donna e metà serpente) e Tifone, progenitori anche della Sfinge, dell’Idra di Lerna e di Cerbero: incuteva il terrore in Licia, dove fu uccisa dall’eroe Bellerofonte a cavallo di Pegaso. Questo racconto fu rielaborato in Etruria, dove l’opera venne realizzata da artigiani etruschi. Secondo alcuni studi anche con l’aiuto di maestranze greche per l’esecuzione artistica del modello.