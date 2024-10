Gaeta.it - Ricerche in corso ad Arenzano: scomparso un ristoratore a causa del maltempo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ledi Davide Violin, un62enne di, sono riprese all’alba di oggi, dopo che l’uomo è misteriosamentenel pomeriggio di ieri adi un violento nubifragio che ha devastato la zona del ponente genovese. Conosciuto e stimato nella comunità locale, Violin è marito dell’assessore all’ambiente del Comune, Lucia Ferrari. Le circostanze della sua scomparsa sono estremamente preoccupanti, e l’intero comune è in apprensione per il suo destino. Le circostanze della scomparsa L’uomo è stato visto per l’ultima volta in via Pecorara, in località Terralba, una zona afflitta da pesanti precipitazioni e frane. La moglie di Violin crede che possa essere stato travolto da uno smottamentoto dall’esondazione di un torrente.