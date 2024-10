Rete di dossieraggi a Milano: collegamenti con mafia e servizi segreti (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’intricata Rete di dossieraggi a Milano sta sollevando un allarmante dibattito sulla criminalità organizzata e sull’infiltrazione di elementi illeciti in ambienti istituzionali. L’indagine condotta dalla DDA ha portato alla luce un gruppo associato alla società Equalize, sospettato di numerosi reati e di avere legami con figure di alto livello, sia nel mondo della criminalità mafiosa sia nei servizi segreti, inclusi quelli stranieri. Le rivelazioni emerse dagli atti dell’inchiesta, firmati dal PM Francesco De Tommasi, offrono un quadro preoccupante della situazione, che evidenzia come l’associazione potrebbe aver manovrato influenze e connessioni per interferire in indagini e procedimenti giudiziari. Gaeta.it - Rete di dossieraggi a Milano: collegamenti con mafia e servizi segreti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’intricatadista sollevando un allarmante dibattito sulla criminalità organizzata e sull’infiltrazione di elementi illeciti in ambienti istituzionali. L’indagine condotta dalla DDA ha portato alla luce un gruppo associato alla società Equalize, sospettato di numerosi reati e di avere legami con figure di alto livello, sia nel mondo della criminalità mafiosa sia nei, inclusi quelli stranieri. Le rivelazioni emerse dagli atti dell’inchiesta, firmati dal PM Francesco De Tommasi, offrono un quadro preoccupante della situazione, che evidenzia come l’associazione potrebbe aver manovrato influenze e connessioni per interferire in indagini e procedimenti giudiziari.

