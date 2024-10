Rai la versione di Corsini | Pronto a fare un passo indietro ma a Formigli non chiedo scusa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Paolo, direttore degli Approfondimenti Rai, è sicuro. E a Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera spiega: «Io anon, semmaialla mia azienda. E ti dico pure una cosa: se l’ad (Giampaolo Rossi, ndr) dovesse chiedermelo, sareiundi lato. Perché se tutti questi attacchi, prima che a me, recano danni all’azienda, io mi faccio da parte. Ma scuse a, proprio no. Quello dell’altra sera è stato un agguato». Non tentenna, dopo aver dato dell’infame al conduttore di La7 Piazzapulita mentre veniva incalzato da un’inviata del programma. Anche perché il dirigente Rai, convocato da Rossi, ha una sua tesi. L’amico al bar ieri glielo ha chiesto: «Ma davvero ti riferivi al gradino che ti ha fatto incespicare e non al conduttore?».