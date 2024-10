Questione via Barellai: "Fatte scelte sbagliate" (Di domenica 27 ottobre 2024) "Su via Barellai sono state Fatte scelte sbagliate". Il sindaco Arturo Cerulli interviene sulle due situazioni che riguardano la via di Porto Santo Stefano: quella dei lavori alla Casa della Salute, già iniziati da tempo dalla Asl, e il progetto sull’allargamento della strada. Entrando nel merito dei due argomenti, Cerulli sottolinea che "entrambe le opere non sono lavori della precedente amministrazione, lo chiariamo. Perché la Casa della Salute viene fatta direttamente dall’Asl – dice il primo cittadino –. L’unico atto ufficiale del Comune fatto dalla precedente amministrazione riguarda la cosa assurda, che già avevamo criticato a suo tempo, che ha visto lo scambio fra immobili, regalando letteralmente una struttura del Comune. Lanazione.it - Questione via Barellai: "Fatte scelte sbagliate" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Su viasono state". Il sindaco Arturo Cerulli interviene sulle due situazioni che riguardano la via di Porto Santo Stefano: quella dei lavori alla Casa della Salute, già iniziati da tempo dalla Asl, e il progetto sull’allargamento della strada. Entrando nel merito dei due argomenti, Cerulli sottolinea che "entrambe le opere non sono lavori della precedente amministrazione, lo chiariamo. Perché la Casa della Salute viene fatta direttamente dall’Asl – dice il primo cittadino –. L’unico atto ufficiale del Comune fatto dalla precedente amministrazione riguarda la cosa assurda, che già avevamo criticato a suo tempo, che ha visto lo scambio fra immobili, regalando letteralmente una struttura del Comune.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questione via Barellai: "Fatte scelte sbagliate" - Il sindaco Cerulli:" La Casa della Salute è certamente importante, ma non doveva essere realizzata lì. L’allargamento della strada non compete al Comune". (lanazione.it)