Oukhadda vola basso: "Serviva vincere, testa solo al Crotone"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl suo arrivo sul gong del mercato estivo in tanti avevano storto il naso considerando le “recensioni” non certo positive dei suoi ex tifosi del Modena, ma dal primo minuto della sua esperienza in giallorossa Shadyha saputo conquistarsi la stima dell’ambiente e dei compagni di squadra. Anche contro la Casertana è stato uno dei migliori in una gara vinta dal Benevento gettando il cuore oltre l’ostacolo nel finale: MATCH – “Oggi è stata una gara diversa rispetto ad altre volte. Faccio i complimenti alla Casertana perché è venuta a prenderci alta non permettendoci di fare il nostro gioco. Abbiamo fatto una gara maschia, anche chi è entrato. L’importante era conquistare i tre punti”. SEGRETO – “Io sono qui da poco e ho trovato un gruppo sano che in allenamento, dal primo all’ultimo, lavora forte. Dal più giovane al più vecchio. Non ci sono segreti.