Olly il nuovo album Angelina Mango e quel consiglio di Rocco Siffredi | Pronto per le critiche – L’intervista

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutta vita si preannuncia come l’che consacrerà definitivamente, rapper genovese classe 2001. Si tratta del secondo disco della sua carriera, la carriera di un ragazzo che ha scelto la strada del liricismo, rinunciando quindi alle skill tematiche che vanno meglio in classifica, che attirano il largo pubblico del genere più largamente seguito del mercato italiano. Un disco anticipato da due successi, Devastante, che è già doppio platino e, soprattutto, Due come noi, il feat conda oltre 16 milioni e mezzo di stream solo su Spotify, fisso dal giorno dell’uscita (inizio settembre) ai piani alti della classifica della più seguita piattaforma dedicata all’ascolto della musica. «Io faccio musica per me, ma la faccio anche per la gente – dice a Open – non voglio fare l’aulico, non voglio raccontare robe complicate, a me piace raccontare cose semplici».