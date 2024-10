Ilgiorno.it - Nina Zilli e Pasquale La Rocca: perché hanno annunciato il ritiro da Ballando con le Stelle e la reazione dei giudici

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – La doccia fredda è arrivata al termine dell’esibizione acon le(sulle note di “Someone like you”) di ieri, portata a termine dalla cantante con difficoltà: “Non so come dirlo senza che mi faccia male ma ci dobbiamo ritirare. Mi dispiace – ha detto tra le lacrime -. Non ce la faccio più.non posso ballare. Non avrei detto questo se non ce la facessi più”. Queste le parole della cantante milanese d’adozioneche insieme al compagno di viaggioLaha spiegato di essere arrivata al limite. “vorrebbe squarciarsi per riuscire a fare una grande esibizionesa quali sono le loro potenzialità” ha detto Milly Carlucci alla fine della performance. Poi l’annuncio che, pur non essendo un fulmine a ciel sereno, ha suscitato le reazioni del pubblico in sala e dei